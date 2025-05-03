Футбол
3 мая, 10:15

ЦСКА объявил об участии Манише, Фернандеша и Нуну Ассиша в гала-матче в Москве

ЦСКА объявил имена участников гала-матча к 20-летнему юбилею победы армейцев в Кубке УЕФА.

В составе сборной европейских легенд будут Манише, Мануэл Фернандеш и Нуно Асиш. Даниэл Карвальо, Осмар Феррейра, Дуду сыграют за команду легенд красно-синих.

Легенды ЦСКА и сборная европейских клубов проведут матч 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Даниэл Карвальо
Мануэл Фернандеш
Нуну Рикарду де Оливейра Рибейру (Манише)
Осмар Феррейра
Эдуардо Перейра Родригес (Дуду)
ФК ЦСКА (Москва)
  • Спринт

    Интересно будет посмотреть на повзрослевших легенд футбола. Мастерство ведь не пропьёшь, не подаришь и не потеряешь. Обязательно нужно пригласить и обеспечить участие в составе ЦСКА Шембераса и Шершуна.

    03.05.2025

    • Вера о продлении контракта с «Химками»: «Будем смотреть после окончания сезона»

    Канчельскис — о «Динамо»: «Хотят, чтобы за один год команда начала выигрывать РПЛ и Лигу чемпионов?»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

