ЦСКА объявил об участии Манише, Фернандеша и Нуну Ассиша в гала-матче в Москве
ЦСКА объявил имена участников гала-матча к 20-летнему юбилею победы армейцев в Кубке УЕФА.
В составе сборной европейских легенд будут Манише, Мануэл Фернандеш и Нуно Асиш. Даниэл Карвальо, Осмар Феррейра, Дуду сыграют за команду легенд красно-синих.
Легенды ЦСКА и сборная европейских клубов проведут матч 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Новости