ЦСКА анонсировал переход Карраскаля

ЦСКА в своем Twitter намекнул на переход полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

?C?mo est?s? ? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022



«?C?mo est?s? (как дела?)», — говорится в сообщении на испанском языке.