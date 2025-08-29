ЦСКА объявил о переходе Гайча в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает пресс-служба армейцев.

Срок соглашения с 26-летним аргентинцем рассчитан на сезон-2025/26.

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 38 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.