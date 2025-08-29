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Талалаев — о журналистах и комментаторах: «В чьих-то словах сразу заложено желание уколоть. А больше всего бесит выдергивание из контекста»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» объяснил причины участившихся у него в последнее время пикировок с журналистами и комментаторами.

— В последнее время участились ваши пикировки с журналистами и комментаторами. С чем это связано и не кажется ли вам, что иногда перегибаете палку?

— Я был и по ту, и по эту сторону баррикад, прекрасно знаю, насколько непроста профессия у вас и ваших коллег, уважаю ее. Мне самому как интервьюеру приходилось нарываться на неадекватную реакцию собеседников. Но, как правило, я всегда был подготовлен, знал предмет, не выходил с вопросами наобум или на протяжении долгого времени закрывая какой-то гештальт после личных обид. Да, когда вижу такое, высказываю правду в лицо, и это касается не только журналистов. Однако считаю, что своей работой заслужил уважительного отношения к себе. А уважение — это процесс, который идет с двух сторон.

Есть люди, с которыми могу общаться спокойно даже на фоне эмоционального состояния. Но порой слышишь дилетантизм, а еще хуже, когда в чьих-то словах сразу заложено желание уколоть, съязвить. В нашей советской юности мы привыкли отвечать встречной агрессией или еще большим сарказмом. И я, и наши футболисты готовы сотрудничать и общаться с людьми, которые нас уважают, отвечать даже на самые неудобные, но хорошо подготовленные и аргументированные вопросы.

А больше всего бесит выдергивание из контекста. Приходит журналист, ты с ним беседуешь и все объясняешь. Затем он вырывает оттуда только хайповые моменты и считает, что он может себе это позволить, я же после такого обязан вежливо отвечать на все его вопросы и не имею права проявлять никакой агрессии. А почему? Кто устанавливает эти нормы поведения — журналисты?

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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