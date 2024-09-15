ЦСКА объявил о переходе Давилы в мексиканскую «Америку»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила перешел в мексиканскую «Америку», сообщает пресс-служба армейцев.

«Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» — говорится в заявлении ЦСКА.

26-летний чилиец выступал за ЦСКА с августа прошлого года. Он провел за команду 38 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.