ЦСКА объявил о переходе Давилы в мексиканскую «Америку»
Нападающий ЦСКА Виктор Давила перешел в мексиканскую «Америку», сообщает пресс-служба армейцев.
«Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» — говорится в заявлении ЦСКА.
26-летний чилиец выступал за ЦСКА с августа прошлого года. Он провел за команду 38 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.
Источник: ФК ЦСКА
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|
3
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|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
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|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
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|4
|2
|1
|10-3
|14
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
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|15-5
|13
|
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|2
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|
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|3
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|11-14
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|
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|3
|0
|5
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|
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|
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|2
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|
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|2
|1
|5
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|7
|
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|8
|1
|3
|4
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|6
|
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|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
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|6-14
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
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|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
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