Губерниев о карьере Дзюбы: «Он — одна из самых заметных фигур в российском футболе за последние десятилетия»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о карьере нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба — выдающийся футболист. Мы ему благодарны за многие моменты. Он — одна из самых заметных фигур в российском футболе за последние десятилетия. Спасибо ему за те минуты, которые он подарил нам на чемпионате мира и не только», — сказал Губерниев «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Контракт 37-летнего нападающего с «Акроном» действует до конца нынешнего сезона.

Руслан Ботвенко