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ЦСКА — «Нижний Новгород»: Языджи, Карраскаль и Дзагоев выйдут в стартовом составе, Заболотный не попал в заявку

Составы ЦСКА и «Нижнего Новгорода» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент

ЦСКА и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий армейцев Антон Заболотный не попал в заявку на игру. 30-летний россиянин получил повреждение в среду в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Карасев, Шарипов, Берковский, Ткачук, Игбун.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 19.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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 10 1 2
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 15 1 0
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