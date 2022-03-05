Составы ЦСКА и «Нижнего Новгорода» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ

ЦСКА и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий армейцев Антон Заболотный не попал в заявку на игру. 30-летний россиянин получил повреждение в среду в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Карасев, Шарипов, Берковский, Ткачук, Игбун.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 19.00 (мск).