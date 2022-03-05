«Динамо» открыло продажу билетов на матч со «Спартаком» на «гостевую» трибуну

«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч РПЛ с «Динамо»

Продажа билетов на дерби «Динамо» — «Спартак» теперь доступна на секторы всех трибун стадиона «ВТБ Арена» в Москве, информирует пресс-служба бело-голубых. Как отмечается, трибуна B на предстоящей матч тоже будет динамовской.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет завтра, 6 марта, и начнется в 19.00 мск.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — девятое.