РПЛ и ФНЛ опубликовали заявление после исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг

Администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания решения Ассоциации Европейских футбольных лиг и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке, информирует пресс-служба лиги.

Ассоциация Европейских футбольных лиг ранее проинформировала РПЛ и ФНЛ об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

Спортивный юрист объяснила последствия исключения РПЛ из Ассоциации европейских футбольных лиг.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.