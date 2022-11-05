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ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду»

Иван Шитик
Корреспондент
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5 ноября. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 0:1.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
5 ноября. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 0:1.
Фото ФК «Нижний Новгород».
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ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Московский клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.

Автором решающего мяча стал защитник нижегородцев Юрий Александров, который отличился в середине второго тайма.

ЦСКА одержал только одну победу в шести последних матчах (с учетом Кубка России). Команда остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» прервал серию неудач и набрал 16 очков. Команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.

В следующем туре «Нижний» на свое поле 11 ноября примет «Ахмат». ЦСКА 13 ноября проведет на выезде принципиальный матч против «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Нижний Новгород

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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