ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду»

ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Московский клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.

Автором решающего мяча стал защитник нижегородцев Юрий Александров, который отличился в середине второго тайма.

ЦСКА одержал только одну победу в шести последних матчах (с учетом Кубка России). Команда остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» прервал серию неудач и набрал 16 очков. Команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.

В следующем туре «Нижний» на свое поле 11 ноября примет «Ахмат». ЦСКА 13 ноября проведет на выезде принципиальный матч против «Динамо».