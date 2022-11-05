ЦСКА — «Нижний Новгород»: гол Янсане отменили
Нападающий «Нижнего Новгорода» Момо Янсане забил гол в ворота ЦСКА на 90+4-й минуте матча 16-го тура чемпионата России, но мяч был отменен.
Главный арбитр встречи Сергей Иванов не засчитал гол после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.
Единственный гол на 66-й минуте матча ЦСКА — «Нижний» забил защитник Виктор Александров.
Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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