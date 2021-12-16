ЦСКА не согласовал с МВД матч против «Арсенала», армейцы оштрафованы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА не согласовал с МВД матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:0).

«ЦСКА нарушил регламент чемпионата. Клуб не согласовал с МВД матч против тульского «Арсенала». Штраф за данное нарушение — 100 тысяч рублей. В регламенте прописана именно такая сумма», — сказал Григорьянц.

(Антон Иванов)