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ЦСКА не согласовал с МВД матч против «Арсенала», армейцы оштрафованы

18:07
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА не согласовал с МВД матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:0).

«ЦСКА нарушил регламент чемпионата. Клуб не согласовал с МВД матч против тульского «Арсенала». Штраф за данное нарушение — 100 тысяч рублей. В регламенте прописана именно такая сумма», — сказал Григорьянц.

(Антон Иванов)

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