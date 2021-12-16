ЦСКА не согласовал с МВД матч против «Арсенала», армейцы оштрафованы
18:07
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА не согласовал с МВД матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:0).
«ЦСКА нарушил регламент чемпионата. Клуб не согласовал с МВД матч против тульского «Арсенала». Штраф за данное нарушение — 100 тысяч рублей. В регламенте прописана именно такая сумма», — сказал Григорьянц.
(Антон Иванов)
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю