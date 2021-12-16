Филимонов заявил, что Романцев как тренер круче Лобановского

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» сравнил тренеров Олега Романцева и Валерия Лобановского.

— Лобановский как тренер поразил вас?

— Поразил меня Романцев. Он перевернул мое футбольное мировоззрение. Возможно, если бы я сначала попал к Лобановскому, а только затем к Романцеву, может быть, произошло бы все наоборот. Лобановский бы что-то во мне перевернул. А так и футбол другой. И требования другие. Я там не ощущал себя как в «Спартаке». Помню матч квалификации Лиги чемпионов. По-моему, играли со «Стяуа». Я ловлю мяч, пытаюсь ввести его в игру, замахиваюсь, а на меня даже никто из партнеров не смотрит и не открывается. Даже не пытаются. Просто ждут, пока я далеко выбью мяч. Я опустил руку и понял, что спартаковский футбол закончился. Нужно смириться с тем, что здесь все по-другому.

— Кто круче — Лобановский или Романцев?

— Для меня Романцев. Однозначно. У Егора Титова был прощальный матч, и как раз приехало киевское «Динамо». Мы их просто раскатали. Я не хотел этот пример приводить, но все-таки придется. Прагматизм, акцент на функциональное состояние, статистическая выкладка и сама методика подготовки — здесь все это никак себя не проявляет. «Спартак» никогда не акцентировал на этом внимание, а, наоборот, на футболе. Игра с мячом, мысль. Все это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское «Динамо» не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу.