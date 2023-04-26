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Сегодня, 19:59

ЦСКА не планирует продлевать контракт с защитником Щенниковым

Алина Савинова
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым.

«К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее. Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», — приводит ТАСС слова Бабаева.

Действующий контракт Щенникова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Футболист выступает за основную команду армейцев с 2009 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17620713
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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Сочи – Торпедо
 - : -
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