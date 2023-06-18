ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Кучаевым

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

«Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за армейцев во всех турнирах.

Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.