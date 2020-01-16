ЦСКА может продлить контракт с Набакиным
19:17
ЦСКА может продлить контракт с защитником Кириллом Набабкиным. Соглашение с 33-летним россиянином истекает летом 2020 года.
— Скоро решим вопрос, — сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев в интервью ТАСС.
Набабкин перешел в ЦСКА в декабре 2009 года. За это время он принял участие в 241 матче команды, забив четыре мяча и отдав 10 голевых передач. Вместе с клубом он трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также два раза завоевал Кубок России.
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