ЦСКА может продлить контракт с Набакиным

ЦСКА может продлить контракт с защитником Кириллом Набабкиным. Соглашение с 33-летним россиянином истекает летом 2020 года.

— Скоро решим вопрос, — сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев в интервью ТАСС.

Набабкин перешел в ЦСКА в декабре 2009 года. За это время он принял участие в 241 матче команды, забив четыре мяча и отдав 10 голевых передач. Вместе с клубом он трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также два раза завоевал Кубок России.