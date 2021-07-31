ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча
В субботу, 31 июля, состоится центральный матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Локо» дважды обыграл армейцев с общим счетом 3:0 и продлил победную серию в очном противостоянии до трех игр. В последний раз ЦСКА обыгрывал железнодорожников в июле 2019 года.
В пятницу, 30 июля, «СЭ» стало известно, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.
А лидер «Локо» Гжегож Крыховяк уже попрощался с партнерами по клубу, ожидается, что он перейдет в «Краснодар».
Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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