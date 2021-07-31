В субботу, 31 июля, состоится центральный матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Локо» дважды обыграл армейцев с общим счетом 3:0 и продлил победную серию в очном противостоянии до трех игр. В последний раз ЦСКА обыгрывал железнодорожников в июле 2019 года.

В пятницу, 30 июля, «СЭ» стало известно, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.

А лидер «Локо» Гжегож Крыховяк уже попрощался с партнерами по клубу, ожидается, что он перейдет в «Краснодар».

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»