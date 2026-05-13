ЦСКА — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Локомотив» встретятся в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

17 мая, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игры 30-го тура Российской премьер-лиги будут показывать каналы медиахолдинга «Матч!».

«Локомотив» находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 53 очка в 29 турах. ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 48 очками. В предыдущем туре железнодорожники победили «Балтику» со счетом 1:0, а армейцы обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1.

Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно.