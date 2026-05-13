«Ростов» — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Зенит» встретятся в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

17 мая, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире игры 30-го тура РПЛ будут показывать каналы медиахолдинга «Матч!».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на два балла и имея преимущество по личным встречам. «Ростов» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. В предыдущем туре «Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:1, а «Ростов» обыграл «Акрон» со счетом 3:1.

Матчи 30-го тура чемпионата России начнутся одновременно.