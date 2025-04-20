Ятимов вернулся в расположение «Ростова»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов вернулся в расположение клуба после потери сознания в матче с «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

«Всем привет, всех с победой. Ждем вас 26-го числа на матче с «Локомотивом», нам нужна ваша поддержка», — сказал вратарь на видео, опубликованном пресс-службой «Ростова».

Во втором тайме матча с «Факелом» Ятимов упал и ударился головой, в результате чего он потерял сознание. Его увели с поля на носилках.