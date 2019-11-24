РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА — «Крылья Советов»: Дзагоев остался в запасе

17:44
Теги:

Стали известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура чемпионата России. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев остался в запасе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич. Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Голенков.

ЦСКА — Крылья Советов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир