Стали известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура чемпионата России. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев остался в запасе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич. Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Голенков.