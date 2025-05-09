Футбол
9 мая, 18:51

Красич, Салугин, Кириченко и Самодин сыграют за ЦСКА в гала-матче в честь победы армейцев в Кубке УЕФА

Алина Савинова

ЦСКА назвал имена еще нескольких футболистов, которые примут участие в гала-матче, посвященном 20-летию победы московского клуба в Кубке УЕФА.

Отмечается, что за команду красно-синих легенд сыграют Милош Красич, Александр Салугин, Дмитрий Кириченко и Сергей Самодин. Сборную европейских звезд усилят Бенджани Мварувари, Драган Чирич и Зоран Миркович.

Игра состоится в следующее воскресенье, 18 мая, на «ВЭБ Арене» в Москве.

18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА со счетом 3:1.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/27961
  • Спринт

    В казарме тобе ефрейтор, акромя гири одетой на швабру, ни чего не пришлось позырить .. **

    10.05.2025

  • Ferdous

    Салабон,тебе повезло,а мне пришлось эти матчи смотреть по телевизору,из армейской казармы

    10.05.2025

  • Спринт

    Из тех, кто не играл за ЦСКА, всегда восхищался Коноваленко, Мальцевым, Давыдовым, Якушевым и Васильевым. Капустин кроме Крыльев, ЦСКА, немало поиграл за Спартак.

    09.05.2025

  • Alizhan69

    Был такой хоккеист Капустин,за крылья играл. мне ребенку его фамилия нравилась. Когда в районе 1977-го его в ЦСКА забрали очень радовался

    09.05.2025

  • Спринт

    За ЦСКА с полуфинала Кубка СССР 1969 года, когда посчастливилось быть на трибуне ростовского стадиона на матче СКА Р-Д - ЦСКА. Лучшая команда ЦСКА - это та, которую видел в Ташкенте 1970 года в золотых матчах против Динамо. В декабрьский Ташкент в наполные 15 лет ездил специально на матчи родного ЦСКА. После первой игры сдал билетв на поезд и остался на второй матч. И не зря, видел золотой триумф армейцев! До сих пор в душе тот мальчишеский восторг от победы родной команды. Весь стадион болел, в основном, за ЦСКА, ведь в воротах армейских играл свой ташкентский Юрий Пшеничников.

    09.05.2025

  • Alizhan69

    За ЦСКА болею с 1974 года. Сейчас на футбол редко выбираюсь. Много ездил на Песчанку когда в первой лиге болтались. Тогда особенно поддержка нужна была любимой команде. Компнда Садырина 1989-91 замечательная была

    09.05.2025

  • Спринт

    Мы, армейцы ..? В каком СКА служил или играл? Шершун не был твердым игроком основы в ЦСКА, но был квалифицированным защитником. Такого бы сейчас в ЦСКА в пару к Роше, вместо недоучки Дивея. Лучшей пары центральных беков не было бы в РПЛ.

    09.05.2025

  • Alexey Tarasov

    КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ:point_up:??-КОМАНДА БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ:v:??:thumbsup:ЗОЛОТОЙ СОСТАВ ЦСКА:100: Сейчас половину из них в нынешний Клуб:point_right:и можно бороться за Чемпионство:pensive:но увы имеем что имеем:100: всё равно верим в Команду ЦВБП :horse:

    09.05.2025

  • Alizhan69

    Он долго тяжело болел. Мы армейцы с теплотой его вспоминаем

    09.05.2025

  • Спринт

    Жаль, если это соответсвует истине. Про Богдана ничего не сообщали.

    09.05.2025

  • Alizhan69

    Играть мертвых ещё не научили. Шершун умер в 2024 году в Бельгии.

    09.05.2025

  • Спринт

    Шемберас и Шершун получили приглашение на матч в честь юбилея?

    09.05.2025

