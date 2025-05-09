Красич, Салугин, Кириченко и Самодин сыграют за ЦСКА в гала-матче в честь победы армейцев в Кубке УЕФА

ЦСКА назвал имена еще нескольких футболистов, которые примут участие в гала-матче, посвященном 20-летию победы московского клуба в Кубке УЕФА.

Отмечается, что за команду красно-синих легенд сыграют Милош Красич, Александр Салугин, Дмитрий Кириченко и Сергей Самодин. Сборную европейских звезд усилят Бенджани Мварувари, Драган Чирич и Зоран Миркович.

Игра состоится в следующее воскресенье, 18 мая, на «ВЭБ Арене» в Москве.

18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА со счетом 3:1.