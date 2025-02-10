Генич рассказал про хейт после опубликования фотографии с Промесом: «Писали «Зачем ты с ним стоишь», «С наркоторговцем», «Это не патриотично»

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» рассказал о хейте после опубликования фотографии с бывшим футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть. Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее. Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира. Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей, и ко второму тайму прибыл еще и Промес. Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался, и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», — сказал Генич «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Дарик Агаларов