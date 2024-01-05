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ЦСКА: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Игроки ЦСКА вернутся из отпуска 12 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты ЦСКА после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 ушли в отпуск 12 декабря. Команда выйдет из отпуска 12-13 января — игроки соберутся в Москве для прохождения углубленного медосмотра. Затем армейцы отправятся на зимные сборы. Их у ЦСКА будет всего три. Первый пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби, где запланировано две товарищеские игры. Два других сбора планируется провести в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14-го по 25 февраля. На каждом из них команда сыграет по три матча.

План выхода из отпуска игроков ЦСКА зимой 2024 года:

  • 12-13 января — сбор игроков в Москве и прохождение углубленного медосмотра
  • 14 по 26 января — первый тренировочный сбор в Абу-Даби (25 января — матч с «Торпедо»)
  • 30 января по 10 февраля — второй тренировочный сбор в Турции (1 февраля — игра с «Андижаном»)
  • 14-го по 25 февраля — третий тренировочный сбор в Турции (16 февраля — матч с «Родиной», 20 февраля — с «Химками»).

Подробная информация о соперниках по всем товарищеским матчам будет известна позднее. Всего запланировано восемь контрольных игр.

ЦСКА набрал за 18 туров 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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