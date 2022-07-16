«Передаем привет Алану Елизбаровичу». ЦСКА и Обляков шуткой про Дзагоева отметили первый гол команды в сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Урала». Он отличился в самом конце первого тайма.

Свой гол Обляков отметил интересным способом: он упал на газон и сделал вид, что получил травму.

Это был шутливый намек на бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который летом покинул клуб. После его ухода из клуба Обляков взял 10-й номер, под который ранее выступал Оздоев за московский клуб.