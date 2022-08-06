ЦСКА — «Факел»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 6 августа, ЦСКА дома сыграет с «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

В первых турах ЦСКА дома одолел 2:0 «Урал» и 3:0 «Сочи» и на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), уступил «Ахмату» со счетом 1:2, а затем сыграл вничью с «Динамо» — 3:3.