ЦСКА — «Факел»: форвард воронежцев Гонгадзе открыл счет с пенальти в конце первого тайма
«Факел» открыл счет в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:0.
На 42-й минуте нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе реализовал пенальти, назначенный в ворота армейцев после фола Хесуса Медины.
11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра повтора инцидента с нарушением правил главным арбитром Яном Бобровским.
Гонгадзе забил во втором матче подряд — он также отличился в игре 3-го тура с «Динамо» (3:3). Всего на его счету 2 гола в 3 матчах сезона-2022/23.
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|
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|1
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|6
|
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|
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|
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
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|7.08
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|
Сочи – Н. Новгород
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