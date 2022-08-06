ЦСКА — «Факел»: форвард воронежцев Гонгадзе открыл счет с пенальти в конце первого тайма

«Факел» открыл счет в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:0.

На 42-й минуте нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе реализовал пенальти, назначенный в ворота армейцев после фола Хесуса Медины.

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра повтора инцидента с нарушением правил главным арбитром Яном Бобровским.

Гонгадзе забил во втором матче подряд — он также отличился в игре 3-го тура с «Динамо» (3:3). Всего на его счету 2 гола в 3 матчах сезона-2022/23.