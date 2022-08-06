Кечинов — о победе «Спартака» над «Уралом»: «Радоваться еще рано, но удачный старт добавляет уверенности»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура РПЛ.

«Понятное дело, что радоваться еще рано, но удачный старт добавляет уверенности, положительных эмоций. Отлично, что стартовали так хорошо. Но расслабляться рано.

Радует, что команда очень много забивает. По сегодняшней игре в обороне сыграли неплохо, удачно. У «Урала» было несколько опасных, но не стопроцентных моментов.

Если так пойдет, «Спартак» будет бороться за чемпионство. Только игра показывает результат. Если он будет, как и игра, значит, будем все верить в Абаскаля», — сказал Кечинов Metaratings.ru.

«Спартак» выиграл три из первых четвертых матчей в РПЛ и временно возглавил таблицу с десятью очками.