Кечинов — о победе «Спартака» над «Уралом»: «Радоваться еще рано, но удачный старт добавляет уверенности»
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура РПЛ.
«Понятное дело, что радоваться еще рано, но удачный старт добавляет уверенности, положительных эмоций. Отлично, что стартовали так хорошо. Но расслабляться рано.
Радует, что команда очень много забивает. По сегодняшней игре в обороне сыграли неплохо, удачно. У «Урала» было несколько опасных, но не стопроцентных моментов.
Если так пойдет, «Спартак» будет бороться за чемпионство. Только игра показывает результат. Если он будет, как и игра, значит, будем все верить в Абаскаля», — сказал Кечинов Metaratings.ru.
«Спартак» выиграл три из первых четвертых матчей в РПЛ и временно возглавил таблицу с десятью очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0