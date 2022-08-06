ЦСКА — «Факел»: ВАР снова спас судью. Карасеву — пятерка, Бобровскому — двойка

На 66-й минуте матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» арбитр Ян Бобровский совершил ошибку, не зафиксировав нарушение правил со стороны Ильнура Альшина. Воронежец сыграл неаккуратно — в единоборстве с Хорхе Карраскалем он попал сопернику ногой в корпус.

Момент матча ЦСКА — «Факел».

Судье снова потребовалась помощь видеоассистента Сергея Карасева. Только после его вмешательства и просмотра Бобровским видеозаписи в итоге был правильно назначен 11-метровый удар в ворота гостей.