ЦСКА — «Факел»: Карраскаль довел счет до разгромного

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль увеличил преимущество своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» — 4:1.

На 81-й минуте колумбиец вышел один на один с вратарем воронежцев Ильей Свиновым и отправил мяч в ворота, перебросив голкипера.

Карраскаль забил третий гол в сезоне-2022/23.