ЦСКА — «Факел»: Мендес дебютировал в составе армейцев

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес дебютировал за команду в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

22-летний чилиец вышел на замену на 88-й минуте, он заменил Константина Кучаева.

Мендес перешел в ЦСКА из чилийского «Унион Эспаньола» 29 июля.