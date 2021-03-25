«Ротор» в течение месяца решит, который будет формально наставником команды

Пресс-служба «Ротора» сообщила, что в течение месяца решит, кто будет главным тренером команды.

20 марта клуб объявил о том, что Юрий Батуренко займет пост главного тренера клуба. У специалиста пока отсутствует лицензия, необходимая для работы в должности главного тренера в Тинькофф-РПЛ.

«В клубе были в курсе ситуации и сознательно пошли на этот шаг. Сейчас в нашем тренерском штабе есть сотрудники с необходимой лицензией, это обычная практика. Мы в первую очередь приглашали на пост главного тренера отличного специалиста и профессионала своего дела. Фактически командой будет руководить Юрий Батуренко. У «Ротора» есть месяц, чтобы направить все документы для лицензирования. В течение этого времени определимся, кто из помощников де-юре займет место главного тренера», — сообщает пресс-служба клуба.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов.