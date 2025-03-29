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29 марта 2025, 21:15

Акинфеев вышел на второй тайм с махачкалинским «Динамо» в повязке, посвященной дебюту в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Акинфеев показывает на повязку.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в повязке, посвященной дебюту в армейском клубе, на второй тайм матча 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» — 2:0.

Первую игру за ЦСКА Акинфеев провел 29 марта 2003 года, выйдя на замену в 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (0:2). Тогда он вышел на замену вместо Дмитрия Крамаренко.

Игорь Акинфеев и Дмитрий Крамаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Всего на счету 38-летнего голкипера 788 матчей за армейский клуб во всех турнирах. Крамаренко сейчас является тренером вратарей ЦСКА.

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Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Жемалетдинов забил второй мяч армейцев

ЦСКА победил махачкалинское «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
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 2
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Локомотив

 1
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П
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Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
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Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 1 1 0
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Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
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