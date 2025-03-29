Акинфеев вышел на второй тайм с махачкалинским «Динамо» в повязке, посвященной дебюту в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в повязке, посвященной дебюту в армейском клубе, на второй тайм матча 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» — 2:0.

Первую игру за ЦСКА Акинфеев провел 29 марта 2003 года, выйдя на замену в 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (0:2). Тогда он вышел на замену вместо Дмитрия Крамаренко.

Игорь Акинфеев и Дмитрий Крамаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Всего на счету 38-летнего голкипера 788 матчей за армейский клуб во всех турнирах. Крамаренко сейчас является тренером вратарей ЦСКА.