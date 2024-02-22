«Пари НН» представил Кучаева: «Хватит сидеть, пора играть»

«Пари НН» объявил о переходе экс-полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

Пресс-служба нижегородцев опубликовала ролик с Кучаевым, который сидит на газоне. «Хватит сидеть, пора играть», — сказано в подписи к видео.

Ранее об уходе 25-летнего полузащитника объявил ЦСКА. Контракт с футболистом расторгли по соглашению сторон.

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