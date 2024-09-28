ЦСКА — «Ахмат»: Файзуллаев открыл счет

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ЦСКА открыл счет в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 19-й минуте отличился Аббосбек Файзуллаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».