Тренер Пьянича по физподготовке: «Миралем очень прибавил в плане силы»

Фелипе Карвальо, личный тренер полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича по физической подготовке рассказал «СЭ» о работе с футболистом.

Босниец не попал в заявку армейцев на матч 10-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Мы начали тренироваться в то время, когда он стал свободным агентом. Занятия проходили ежедневно. Максимум, у Пьянича был один или два дня отдыха. Тренировки длились от одного до двух часов.

— Как усердно тренировался Пьянич?

— Работать с такими футболистами, как Миралем, здорово, потому что он очень целеустремленный. Пьянич выполнил все поставленные цели, согласно специально выработанной для него программе. Он контролировал тренировки, отдых, питание. Пьянич очень мотивирован.

— Насколько хорошо он готов в функциональном плане?

— Каждую неделю мы отмечали прогресс. Он достиг высоких результатов, если взять силу и выносливость. Что касается его участия в ближайших матчах, нужно понимать, какие показатели нужны ЦСКА. Плюс ему нужно потренироваться с командой для того, чтобы адаптироваться.

— В каком компоненте Пьянич прибавил больше всего?

— Особенно больших успехов он достиг по показателю силы. Миралем очень умный футболист, который прекрасно обращается с мячом. Именно поэтому нашей целью было улучшение показателей Пьянича без мяча.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.