Циклаури: «Если «Крылья Советов» закончат чемпионат в первой восьмерке, то это будет успех»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури прокомментировал второе подряд поражение самарского клуба в РПЛ после зимней паузы.

В 19-м туре «Крылья» уступили «Ростову» (0:2), а в 20-м с таким же счетом проиграли ЦСКА.

«Слабый старт «Крыльев» не удивил, а скорее не совсем приятен. Все-таки «Ростов» и ЦСКА сейчас на подъеме. Хорошие соперники, с ними всегда не так просто играть. Неприятно, что не взяли ни одного очка, но еще наберут. Номинально позиция в турнирной таблице ничего не значит: кто выше, кто ниже. Плотность в чемпионате достаточная. Важно, кто сильнее в данный момент. Если команда закончит чемпионат в первой восьмерке, то это будет успех и хороший результат!» — приводит Legalbet слова Циклаури.

На данный момент самарская команда с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.