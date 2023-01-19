Чухлов: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять»

Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов признался, что не понимает, зачем сине-бело-голубым академия, если игроки оттуда не попадают в основную команду.

«В соцсетях есть группа — «История «Зенита», я ее читаю. Там легионеры, игравшие за «Зенит», каждый день мелькают. Я их на футбольном поле, честно говоря, не видел никогда. Сегодня празднует День рождения такой-то, завтра — такой-то. Читаю и думаю про себя: кто это такой? Когда играл за «Зенит»? И фамилий таких не помню. Потом смотрю, игрок два-три два матча сыграл, исчез куда-то. Зачем брали? Поэтому я уже не удивляюсь, что в «Зените» много легионеров.

Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Во Второй лиге сейчас много петербургских команд: «Ядро», «Ленинградец», «Динамо СПб», «Зенит-2... Правда, Владислав Радимов сказал, что устал эту команду тренировать. Может, у другого тренера получится. Оттуда еще вылези, попробуй, из этой лиги», — цитирует «РБ Спорт» Чухлова.