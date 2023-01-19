Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.

«В самом начале было понятно, что Мевля — это игрок ротации для «Спартака». Тогда не хватало центральных защитников и Мевлю пригласили на флажке трансферного окна. Те варианты, которые прорабатывались в клубе не сложились и остался Мевля. Изначально было понятно, что Миха не уровень красно-белых. Для ротации такой вариант имел место быть. Надо понимать на каких условиях был расторгнут контракт, чтобы это для клуба не было убыточно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.