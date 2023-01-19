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Сегодня, 01:22

Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.

«В самом начале было понятно, что Мевля — это игрок ротации для «Спартака». Тогда не хватало центральных защитников и Мевлю пригласили на флажке трансферного окна. Те варианты, которые прорабатывались в клубе не сложились и остался Мевля. Изначально было понятно, что Миха не уровень красно-белых. Для ротации такой вариант имел место быть. Надо понимать на каких условиях был расторгнут контракт, чтобы это для клуба не было убыточно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-iznachal-no-by-lo-ponyatno-chto-mevlya-ne-igrok-urovnya-spartaka/

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32%

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обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
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Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Владимир Кузьмичев
Миха Мевля
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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