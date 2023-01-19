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Сегодня, 00:29

Семин считает, что «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Баринов разве уже сфотографировался в футболке «Бешикташа»? Нет. Поэтому не вижу смысла обсуждать слухи. Давайте говорить предметно. А то каждый раз по словам журналистом кто-то куда-то уезжает, а на деле нет.

Нужно ли «Локомотиву» пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже. Да, Баринов – капитан, но это тут роли не играет. Замена найдется»?, – цитирует «РБ Спорт» Семина.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-esli-barinov-hochet-ujti-iz-lokomotiva-uderzhivat-ego-net-nikakogo-smy-sla/

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Юрий Семин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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