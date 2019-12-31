«Чтобы у вас в жизни все было так, как вы хотите». Новогоднее поздравление от Джикии и Зобнина

«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видео с поздравлением болельщиков с наступающим Новым годом.

— Дорогие болельщики «Спартака», поздравляю вас с наступающим праздником и хочу пожелать вам, чтобы у вас в жизни все было так, как вы хотите, — сказал защитник команды Георгий Джикия. — Чтобы любое ваше начинание заканчивалось успехом, а в вашем доме всегда был уют, тепло, и чтобы родные и близкие всегда были здоровы и счастливы. Всего вам самого хорошего! С наступающим Новым годом!

— Уважаемые красно-белые! От лица всей команды хочу поздравить вас с грядущим Новым годом! Хочу пожелать вам счастья и здоровья. Болейте за «Спартак», мы очень ценим вашу поддержку. Приходите на стадион, мы будем радовать вас своей игрой. С Новым годом! — добавил Роман Зобнин.