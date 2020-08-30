«Чтобы была победа за нами». Баринов пожелал удачи «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов записал видеоособщение с пожеланием удачи партнерам по команде в предстоящем матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Парни, все привет. Сегодня непростой матч. Тяжелый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи. Чтобы была победа за нами. Вперед, «Локо»! — сказал Баринов.

Напомним, что сам Баринов находится в Италии. Он перенес операцию на крестообразных связка и начал процесс долгого восстановления.