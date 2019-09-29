«Что ты сейчас сделал на поле?!» Резкий разговор фаната «Спартака» и Гулиева

В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимал «Оренбург» и потерпел поражение со счетом 1:2. Эта неудача стала для красно-белых четвертой подряд в премьер-лиге.

Капитан и защитник москвичей Георгий Джикия вместе с полузащитниками Аязом Гулиевым и Резиуаном Мирзовым после игры подошли к трибунам и общались с болельщиками. Один из фанатов предъявлял серьезные претензии Гулиеву и у них состоялся диалог на повышенных тонах.

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