Что случилось с Селиховым? Отвечает Кононов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что не считает серьезной травму голкипера Александра Селихова. 24-летний вратарь был заменен на 10-й минуте товарищеского матча против братиславского "Слована" (1:3).

- Саша почувствовал боль в спине. Не думаю, что там что-то серьезное, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".

Напомним, Селихов получил травму ахиллова сухожилия в мае 2018 года. Он вернулся в общую группу 22 ноября.

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