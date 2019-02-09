Что случилось с Селиховым? Отвечает Кононов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что не считает серьезной травму голкипера Александра Селихова. 24-летний вратарь был заменен на 10-й минуте товарищеского матча против братиславского "Слована" (1:3).
- Саша почувствовал боль в спине. Не думаю, что там что-то серьезное, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".
Напомним, Селихов получил травму ахиллова сухожилия в мае 2018 года. Он вернулся в общую группу 22 ноября.
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-02-09-oleg_kononov_legkost_i_svezhest_poyavyatsya_na_chetvertom_sbore/
Загрузка...