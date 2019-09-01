Что случилось между Джикией и Оздоевым после матча? Отвечает капитан «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России рассказал о том, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.

— Что случилось у вас с Оздоевым в подтрибунке?

— Не знаю, это у него надо спросить, что с ним случилось. Обычные игровые моменты. Решили после игры чуть-чуть вспомнить. Не более того.

— То есть, это он был недоволен? Просто было очень громко.

— И здесь было громко, и на поле. Это дерби. Никто не хотел уступать. Немного завелись в игре. Ничего страшного. (Елена Григорьевская)

«Спартак» — «Зенит»: Джикия и Оздоев сцепились после матча //

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