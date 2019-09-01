«Спартак» — «Зенит»: Джикия и Оздоев сцепились после матча
21:14
После завершения матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1) в подтрибунном помещении произошла стычка между капитаном красно-белых Георгием Джикией и полузащитником сине-бело-голубых Магомедом Оздоевым.
Очевидцами столкновения стали журналисты и сотрудники обоих клубов. Игроков, между которыми возник конфликт еще во время игры, разняли.
Джикия и Оздоев устроили стычку в концовке матча //
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи