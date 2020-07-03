«Что он себе позволяет? Это непрофессионально!» Геннадий Орлов поражен поведением Кокорина в условиях пандемии

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не видит ничего плохо в том, что за участие Александра Кокорина в матче против «Зенита» «Сочи» должен будет заплатить серьезную сумму.

Кроме того, спортивный журналист раскритиковал 29-летнего нападающего за то, что тот не соблюдает нормы социальной дистанции и выкладывает фото, где футболист находится в компании друзей.

— Кокорин сможет сыграть против «Зенита», только если «Сочи» заплатит за него круглую сумму. Понимаете позицию питерского клуба?

— Я знаю, откуда это все идет.

— Откуда же?

— 2011 год. «Зенит» отдал в аренду в «Томь» двух игроков — Старикова и Канунникова. И те приняли активное участие в победе сибиряков над питерцами — 2:1. Стариков гол забил. Вот после того поражения в «Зените» и задумались о том, стоит ли прописывать в соглашении определенные условия, суммы. Я ничего в этом плохого не вижу. Наоборот, если футболист понимает, что за его выход на поле заплачены серьезные деньги, он, наверное, будет играть с гораздо большим настроем, выкладывается на все 100-150 процентов. Разве нет? Это из области психологии. Такая практика. Иногда вообще запрещают играть против своего клуба.

— Почему руководители «Зенита» не говорят о том, что предложат Кокорину новый контракт? У вас не сложилось мнения, что в Питер он уже не вернется?

— Меня удивляет другое. Даже настораживает. Я про поведение Кокорина.

— Что он натворил?

— Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессиональны такие? Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом — они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

— Александр Медведев вчера сказал, что Азмун серьезно оштрафован.

— Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: «Это не профессионально!» Все же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Орловым — скоро на сайте «СЭ»