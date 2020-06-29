«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил дистанцирования

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб накажет нападающего Александра Кокорина за нарушение правил клубного распорядка. Форвард посетил день рождения друга и опубликовал фото в Instagram.

— В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры, — цитирует ТАСС Рубашко.

Ранее стало известно, что «Зенит» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с иракским футболистом «Крыльев Советов» Сафаа Хади.