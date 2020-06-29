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«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил дистанцирования

29 июня 2020, 18:28
Александр Кокорин на дне рождения. Фото Instagram
Александр Кокорин на дне рождения. Фото Instagram
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Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб накажет нападающего Александра Кокорина за нарушение правил клубного распорядка. Форвард посетил день рождения друга и опубликовал фото в Instagram.

— В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры, — цитирует ТАСС Рубашко.

Ранее стало известно, что «Зенит» оштрафует нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с иракским футболистом «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8843115

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