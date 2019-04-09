"Что могло заставить Кирилла Кокорина драться? Он за брата горой". Свидетель ответил на вопрос адвоката Барика

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Он рассказал об инциденте с водителем Соловчуком.
– Вы впервые увидели машину Соловчука, когда вышли по завершении вечера?
-Да.
– А в течение вечера кто-то из компании выходил на улицу?
– Насколько знаю, нет.
– Вы сказали, что знаете Кирилла около 5 лет. Он был замечен в нанесении побоев?
– Нет.
– Что могло заставить его повести себя так?
– Оскорбления. Плюс, он за брата горой.
- Правильно понимаю, что Кирилл начал бить после того, как Соловчук сбил его?
- Да.
- А вы слышали, чтобы обвиняемые договаривались о том, что делать дальше?
- Нет.
- Слышали ли, чтобы в "Кофемании" в вашей компании обсуждали по поводу случившегося у "Эгоиста"?
- Не слышал.
- До случая с Паком разговор носил открытый характер, или сидящие за столом перешептывались.
- Открытый. Это было стихийно, я думаю.