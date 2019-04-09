"Что могло заставить Кирилла Кокорина драться? Он за брата горой". Свидетель ответил на вопрос адвоката Барика

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Он рассказал об инциденте с водителем Соловчуком.

– Вы впервые увидели машину Соловчука, когда вышли по завершении вечера?

-Да.

– А в течение вечера кто-то из компании выходил на улицу?

– Насколько знаю, нет.

– Вы сказали, что знаете Кирилла около 5 лет. Он был замечен в нанесении побоев?

– Нет.

– Что могло заставить его повести себя так?

– Оскорбления. Плюс, он за брата горой.

- Правильно понимаю, что Кирилл начал бить после того, как Соловчук сбил его?

- Да.

- А вы слышали, чтобы обвиняемые договаривались о том, что делать дальше?

- Нет.

- Слышали ли, чтобы в "Кофемании" в вашей компании обсуждали по поводу случившегося у "Эгоиста"?

- Не слышал.

- До случая с Паком разговор носил открытый характер, или сидящие за столом перешептывались.

- Открытый. Это было стихийно, я думаю.