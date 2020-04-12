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Член совета директоров «Локомотива» — о словах Фарфана: «Не думаю, что он это говорил всерьез»

12:33
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на слова нападающего Джефферсона Фарфана, который во время прямого эфира в своем инстаграм выразил сожаление по поводу 40-процентного сокращения зарплаты у железнодорожников.

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— Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез, — приводит ТАСС слова Филатова. -Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез. А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен.

По данным «СЭ», с игроками обсуждалась возможность компенсации этих финансовых потерь после возобновления сезона. Это будет возможно в случае, если команда совершит определенные достижения — например, попадет напрямую в Лигу чемпионов, чем поможет клубу заработать.

В начале недели появилась информация, что руководство «Локомотива» в лице генерального директора Василия Кикнадзе не смогло договориться с футболистами о снижении зарплат на время приостановки чемпионата.

Отметим, что на то собрание не был приглашен тренерский штаб команды.

В четверг главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в своей колонке для «СЭ» призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8223437

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